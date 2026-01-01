Dorsche und Co. mit Gummiködern
12 Min.Ab 12
12 Min.Ab 12
Dorsche und Co. mit Gummiködern
Gerade Dorsche halten sich sehr gerne am Gewässergrund auf und lassen sich somit hervorragend mit Jigs und Gummiködern beangeln. Diese werden bis zum Boden durchsacken gelassen und anschließend ähnlich wie beim Zanderangeln gejiggt. Aber nicht nur unser eigentlicher Zielfisch interessiert sich dafür, nein, auch eine Vielzahl an teils kuriosen Beifängen kommt an Bord.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:NO, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions