Downton Abbey
118 Min.Ab 0
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Downton Abbey
Fortsetzung der berühmten britischen Kultserie in Spielfilmlänge: Bei der Adelsfamilie der Crawleys in Downton Abbey herrscht große Aufregung. König George V. und dessen Gemahlin Mary haben ihren baldigen Besuch auf dem altehrwürdigen Anwesen angekündigt. Besonders das Hauspersonal der Crawleys ist darüber nicht gerade begeistert, denn das Königspaar hat ebenso bekanntgegeben, seine persönlichen Diener mitzubringen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH