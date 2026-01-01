Dr. Stone: Ryusui
53 Min.Ab 12
Senku und seine Freunde wollen auf die andere Seite der Erde reisen, um die Quelle der Versteinerung zu finden. Für die lange Reise benötigen sie jedoch zunächst ein Boot. Sie erwecken den erfahrenen Seemann Ryusui wieder zum Leben, der ihnen bei ihrem Plan helfen soll. Gemeinsam beginnen sie mit dem Bau eines Schiffes und machen sich auf die Suche nach Öl, das das Gefährt antreiben soll.
