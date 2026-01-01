Drachen & Kraken: Gab es diese Monster wirklich? | Mythen Doppelfolge
89 Min.Ab 12
Drachen, die Feuer speien, und Kraken, die ganze Schiffe in die Tiefe ziehen – seit Jahrhunderten sind diese Kreaturen fester Bestandteil von Mythen, Sagen und Legenden. Doch woher stammen diese Vorstellungen? Und könnten reale Ereignisse oder Entdeckungen sie inspiriert haben? In dieser Episode werden die Ursprünge der bekanntesten Fabelwesen der Menschheitsgeschichte beleuchtet. Anhand historischer Berichte, archäologischer Funde und wissenschaftlicher Analysen wird untersucht, ob Naturphänomene, Fossilien oder Sichtungen ungewöhnlicher Tiere zur Entstehung der Geschichten beigetragen haben könnten. Ein spannender Blick auf die Grenze zwischen Mythos und Realität.
Genre:Wissenschaft
12