Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger
Der norwegische Archäologe Sigurd (Pål Sverre Hagen) ist einem uralten Wikinger-Mythos auf der Spur. Gemeinsam mit seinen beiden Kindern und den Forscherkolleg:innen Allan (Nicolai Cleve Broch) und Elisabeth (Sofia Helin) macht sich Sigurd auf die Suche nach dem verschollenen Schatz. Ein Runenstein führt die Expedition in entlegene Wälder der Finnmark. Dort stößt die Gruppe auf kostbare Relikte der Wikingerzeit, einen unheimlichen See und leibhaftige Kreaturen der Sagenwelt... - Der Fantasy-Abenteuerfilm erhielt einen Amanda Award und wurde beim Trondheim Filmfestival ausgezeichnet.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.