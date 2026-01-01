Drag Queen in Berlin: "Ich möchte hier nicht leben" | Kiez Knallhart
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Drag Queen in Berlin: "Ich möchte hier nicht leben" | Kiez Knallhart
Obwohl Berlin den Ruf hat offen und liberal zu sein, ist das nicht in jedem Kiez Realität. Einer dieser problematischeren Stadtteile ist Berlin-Neukölln. Wir begleiten Drag-Queen Peggy in ihrem Alltag und sind hautnah mit dabei, wenn sie mit Diskriminierung, Vorurteilen und Anfeindungen konfrontiert wird. "Kiez knallhart: Berlin-Neukölln" nimmt die Zuschauer mit in ein Viertel, das immer wieder außer Kontrolle gerät und begleitet den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12