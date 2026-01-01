Dragonball Z: Der stärkste auf Erden
57 Min.Ab 12
57 Min.Ab 12
Dragonball Z: Der stärkste auf Erden
Dr. Willow, ein verrückter Wissenschaftler, war jahrelang eingefroren. Jetzt ist er zurück und braucht einen Körper, der seinem unermesslichen Intellekt gerecht wird - und er hat sich für Son Goku als Hülle entschieden. Natürlich hat dieser etwas dagegen, seinen Körper einem anderen zu geben, und er muss kämpfen, um sich und die Welt zu erlösen ...
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 1990
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS