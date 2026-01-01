Dragonball Z: Die Entscheidungsschlacht
59 Min.Ab 12
59 Min.Ab 12
Dragonball Z: Die Entscheidungsschlacht
Die Landung einer Raumsonde entfacht einen riesigen Waldbrand. Gohan und Kuririn können den Wald glücklicherweise noch retten, doch das nächste Desaster steht vor der Tür: Der Saiyajin, der sich in der Sonde befindet, hat vor, den Baum der göttlichen Macht auf der Erde zu pflanzen. Das Problem dabei: Der Baum saugt die Energie aus der Erde und kann somit die ganze Welt zugrunde richten ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1990
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS