Dragonball Z: Die Todeszone des Garlic Jr.
39 Min.Ab 12
39 Min.Ab 12
Dragonball Z: Die Todeszone des Garlic Jr.
Son Gokus Familie wird angegriffen und sein Sohn entführt. Es waren drei Angreifer, die von einem neuen Gegner angeheuert wurden: Garlic Jr. Er ist auf der Suche nach dem Dragonball, um endlich alle vereinen zu können. Son Goku und Gott müssen in Garlic Jr.'s Festung eindringen, um seinen Sohn zu befreien, doch nicht nur ihr Leben hängt von der Mission ab ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Science Fiction
Produktion:JP, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS