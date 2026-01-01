Dragonball Z: Kampf der Götter
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Dragonball Z: Kampf der Götter
Berus wird aus seinem langjährigen Schlaf geweckt und möchte es nun mit dem Super-Saiyajin-Gott aufnehmen. Auf der Suche nach diesem mächtigen Krieger, verschlägt es den Gott der Zerstörung auf die Erde, wo Son Goku und seine Freunde sich ihm entgegenstellen. Doch die Super-Saiyajin sind dem Wesen weit unterlegen und müssen erste einen Weg finden, sich selbst in Götter zu verwandeln.
Genre:Animation, Kinder, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS