Drei Engel auf der Chefetage
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Drei Engel auf der Chefetage
Paul, Kai und Stulle sind mit Leib und Seele Schweißer, die um den Erhalt ihres Betriebes, der Ostseewerft, kämpfen. Getarnt als Unternehmensberater, will das Trio die Firma aus der Krise führen. Ein genialer Plan. Doch der Umgang mit Bilanzen, Stahlpreisen und Kreditzinsen ist nicht so einfach, wie sie es sich vorgestellt haben. Star-besetzte Komödie mit Muriel Baumeister und Wotan Wilke Möhring.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tiberius Film