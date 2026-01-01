Drei Frauen, ein Plan und die ganz große Kohle
93 Min.Ab 6
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Drei Frauen, ein Plan und die ganz große Kohle
Ramona und Nuray haben gerade ihren Job verloren, Freundin Irmchen zusätzlich auch noch ihren Gatten Freddy in flagranti erwischt. In seinen Sachen finden sich ein Lageplan und zwei Flugtickets nach Kuba. Die drei Damen kombinieren, dass Freddy den vor zwei Tagen überfallenen Geldtransporter ausgeraubt und die Beute in der Zeche versteckt hat. Sie beschließen, das Geld selbst zu bergen - ein dramatisches Katz-und-Maus-Spiel unter Tage beginnt ...
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1