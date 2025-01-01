Drei Gänge und ein Todesfall
Das gutsituierte Londoner Ehepaar Sarah (Shirley Henderson aus 'Harry Potter') und Tom (Alan Tudyk, 'Firefly') lädt ihre engsten Freunde Richard (Rufus Sewell, 'Old') und Beth (Olivia Williams, 'The Crown') zu einer Dinnerparty ein. Diese ahnen nicht, dass es sich um ein Abschiedsessen handelt, denn die stilvolle Villa muss eilig verkauft werden, um den Bankrott der Familie zu verhindern. Voller Vorfreude auf Toms Kochkünste bringen sie auch ihre alte, gemeinsame Freundin Jessica (Indira Varma) mit. Nach einem scheinbar trivialen Streit nimmt sich die berühmte Autorin völlig unerwartet das Leben. Ein Riesenschlamassel, denn mit einer Leiche im Garten droht der Verkauf der Villa an den schwerreichen, deutschen Investor (Sylvester Groth) zu scheitern. Die einzige Lösung: Die Leiche muss weg. Was kann da schon schiefgehen?