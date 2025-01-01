Drei Leichen im Pazifik: Wer ist der Mörder?
Nachdem die Leiche eines Jungen in einem See gefunden wird, stellt sich die Frage: Was ist passiert? Schnell stellt sich heraus, dass es sich um Mord handelt, aber nicht nur an dem Jungen, sondern auch an seinen beiden Schwestern und der Mutter. Doch wer hat Schuld an diesen grausamen Morden? Das erfährst du in dieser Folge Criminal Pursuit! Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.