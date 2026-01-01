Drei Stunden Zeit
Drei Stunden Zeit
Drei Jahre lang war Jim Guthrie (Dana Andrews) auf der Flucht – gejagt wegen eines Mordes, den er nicht begangen hat. Nur knapp entkam er damals einem wütenden Lynchmob, der ihn ohne Beweise hängen wollte. Nun kehrt er in seine Heimatstadt zurück, gezeichnet von Angst und Hass, und entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch die Bewohner begegnen ihm mit Misstrauen und Furcht. Viele von ihnen waren einst bereit, ihn zu töten – und haben Angst, dass Jim nun Rache sucht. Selbst seine einstige große Liebe Laurie hat sich von ihm abgewandt und ein neues Leben begonnen. Der Sheriff stellt Jim ein Ultimatum: Nur drei Stunden bleiben ihm, um den wahren Täter zu finden und seinen Namen reinzuwaschen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem jede Spur, jede Begegnung und jede Entscheidung über sein Schicksal bestimmt.