Dreifach Mord im Starbucks | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Dreifach Mord im Starbucks | True Crime Doku
Im Juli 1997 werden in einem Café in Georgetown drei Menschen erschossen. Die Ermittler können weder einen unmittelbaren Verdächtigen, noch ein klares Motiv für die Morde finden. Handelt es sich um ein Hassverbrechen, einen schief gelaufenen Raubüberfall oder einen Akt kaltblütiger Rache? Was wie eine sinnlose Gewalttat aussieht, entwickelt sich bald zu einem Verbrechen von bundesstaatlichem Ausmaß. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71