Ryan Gosling und Carey Mulligan glänzen in einem atmosphärischen Actionfilm: Viel weiß man nicht über den Mann, der nachts als Fluchtfahrer für Gangster arbeitet und sich tagsüber unauffällig verhält. Strenge Regeln und emotionale Kälte prägen sein Leben, bis er eines Tages die warmherzige Irene und ihren Sohn im Treppenhaus kennenlernt. Die Welt des Fahrers gerät ins Wanken, als er ins Visier skrupelloser Krimineller gerät.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2011
18
Copyrights:© 2011 Drive Film Holdings, LLC. All rights reserved