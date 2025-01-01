Drogenschmugglern auf der Spur: Zahltag beim Frankfurter Zoll
Flughafen Frankfurt, Ankunft B, kurz vor sechs Uhr morgens. Schichtbeginn für Pascal Goussin und Peter Kuhn. Die Männer vom Zoll machen Jagd auf Schmuggelware: Alkohol und Zigaretten, Reisemitbringsel und Unterhaltungselektronik – wer aus einem Nicht-EU-Land einreist, muss mit einer Gepäckkontrolle rechnen.Bei 150 000 Passagieren am Tag sind nur Stichproben möglich. Trotzdem ist die Trefferquote der Zöllner hoch: die Sprachschülerin, die jede Menge Klamotten aus den USA im Gepäck hat, der Tourist, der in Indien ein Laptop erstanden hat, der Geschäftsreisende, der seinen tragbaren Computer schon vor 3 Jahren in Russland gekauft hat – sie müssen die deutsche Mehrwertsteuer nachzahlen und möglicherweise sogar noch einen Strafzuschlag, weil sie ihre Käufe nicht ordnungsgemäß angemeldet haben.Während Goussin und Kuhn vorwiegend kleine Beträge einnehmen, geht es bei der Zollfahndung ums große Geld: ein Drittel aller Drogen, die jedes Jahr in Deutschland sichergestellt werden, werden am Frankfurter Flughafen entdeckt: von Hunden, die das Gepäck abschnüffeln, aber auch im Internationalen Postzentrum, wo Spezialisten vom Zoll jeden Tag im Schnitt ein Kilo Drogen aus der Luftpost holen. Die Focus TV Reportage ging 2008 mit Zöllnern auf die Jagd nach kleinen Sündern und großen Fischen.