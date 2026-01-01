"Du bist der Nächste“ - Mord aus Eifersucht | True Crime Doku
24 Min.Ab 16
24 Min.Ab 16
"Du bist der Nächste“ - Mord aus Eifersucht | True Crime Doku
Eine Ex-Model wird von ihrem kürzlich getrennten Freund Jeff tot aufgefunden. Die Frau liegt vollständig bekleidet auf dem Bett, ihre Hände ruhend auf ihrer Brust gefaltet. Jeff macht eine weitere erschreckende Entdeckung, als er die Nachricht "Jeff, du bist der Nächste" in Lippenstift auf dem Spiegel im Wohnzimmer sieht. Wird er der Nächste sein? – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Spezial, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16