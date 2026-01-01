"Du gehörst mir!" - Der Fall Anne Marie Fahey | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
"Du gehörst mir!" - Der Fall Anne Marie Fahey | True Crime Doku
Nachdem eine junge Frau verschwindet, vermutet die Polizei, dass ihr gut angesehener, verheirateter Ex-Geliebter dafür verantwortlich ist. Als die Ermittler jedoch weder Mordwaffe noch die Leiche der Frau finden können, besteht die einzige Hoffnung des FBIs darin, undercover zu ermitteln und Brüder gegeneinander auszuspielen... "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16