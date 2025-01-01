Du hast es versprochen
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Du hast es versprochen
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Hanna und Clarissa waren als Kinder beste Freundinnen. Zusammen mit ihren Eltern verbrachten sie ihre Ferien auf einer malerischen Insel. Kurz nach Hannas neuntem Geburtstag bricht der Kontakt ab und erst 25 Jahre später kommt es zu einem Wiedersehen. Hanna (34) ist mittlerweile verheiratet, hat eine siebenjährige Tochter und arbeitet als Oberärztin in einem Krankenhaus. Dort trifft sie auf ihre alte Freundin, die nach einer Tablettenüberdosis in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Die beiden Frauen freunden sich rasch wieder an, verbringen wundervolle Stunden miteinander und beschließen wie früher ein paar Tage auf der Insel zu verbringen. Rechte: Falcom
Genre:Thriller, Horror
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Falcom