Dune - Der Wüstenplanet (1)
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Dune - Der Wüstenplanet (1)
Im Jahr 10191: Imperator Shaddam IV. ernennt Herzog Leto Atreides zum neuen Statthalter des Wüstenplaneten Arrakis - genannt Dune. Leto soll dafür sorgen, dass die Spice-Produktion, die wertvollste Substanz des Universums, reibungslos verläuft. Doch Baron Harkonnen - Letos heimlicher Konkurrent - schmiedet finstere Rachepläne: Er lässt Leto töten und dessen Lebensgefährtin Jessica und seinen Sohn Paul in der Wüste aussetzen, wo sie die aufständischen Fremen aufnehmen ...
Genre:Science Fiction, Mini-Serie
Produktion:CA, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH