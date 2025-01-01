Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben
129 Min.Ab 12
129 Min.Ab 12
Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben
Edgin und Holga gelingt nach zwei Jahren der Gefangenschaft die Flucht aus dem Eiswindtal. Als sie in ihre Heimat zurückkehren wollen, stellen sie fest, dass sich ihr früherer Kamerad Forge nicht nur die Herrschaft über die Stadt, sondern auch ein wertvolles Artefakt unter den Nagel gerissen hat. Gemeinsam mit ihren Gefährten Simon, Doric und Xenk sagen sie dem machtgierigen Schurken den Kampf an.
Genre:Fantasie, Abenteuer, Action, Comedy
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.