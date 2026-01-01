Earthquake - Die Welt am Abgrund
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Earthquake - Die Welt am Abgrund
Konstantin (Konstantin Lawronenko) kehrt nach dem Verbüßen einer Haftstrafe in seine Heimat nach Armenien zurück. Dort liegt nicht nur in seinem persönlichem Umfeld einiges im Argen. Ein vernichtendes Erdbeben hat das Land erschüttert und vielen Menschen das Leben gekostet. Die heimatlosen Überlebenden sind auf Hilfe jeder Art angewiesen und auch Konstantin hilft tatkräftig mit. Dabei trifft er auf den jungen Robert (Viktor Stepanjan), der ebenfalls als Helfer tätig ist. Dass das Schicksal die Beiden allerdings nicht zum ersten Mal zusammengeführt hat, ist ihnen noch nicht bewusst...
Produktion:AM, RU, 2016
Altersfreigabe:
12
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