Earthstorm - Wenn der Mond auf die Erde stürzt
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Earthstorm - Wenn der Mond auf die Erde stürzt
Durch einen Asteroideneinschlag droht der Mond zu zerbrechen. Die Erde ist in Gefahr, denn die Felsbrocken aus dem Mond könnten ganze Städte auslöschen. Als auch riesigen Flutwellen die Menschheit bedrohen, müssen die Wissenschaftler handeln. Sprengladungen sollen den Mond zur Implosion bringen. Wird es Sprengstoffexperte John Redding gelingen, die Zivilisation zu retten?
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film