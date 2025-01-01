Echte Knochenjobs! Krabbenfischer bis Aufzugsmonteur | Doku
Echte Knochenjobs! Krabbenfischer bis Aufzugsmonteur | Doku
Jürgen Böhme und Andreas Arnold stehen unter Druck. Ein Mobilfunkmast ist ausgefallen und tausende Menschen sind nun ohne Internet und Telefonverbindung. Im schlimmsten Fall können in dem Gebiet sogar keine Notrufe mehr abgesetzt werden. Die Servicetechniker gehen auf Fehlersuche und klettern dafür den 35 Meter hohen Funkmast hoch. Diese Dokumentation beleuchtet das Leben von Männern, die bei jedem Wetter draußen arbeiten müssen. Sie sind nichts für Weicheier. Knochenjobs verlangen Kraft und Konzentration. Die Männer, die in diesen Bereichen arbeiten werden selten beneidet. Denn neben körperlicher Anstrengung kommen häufig auch noch Gefahren und ekelhafte Gerüche oder verdreckte Arbeitsumgebungen hinzu. Wie die Männer ihre Jobs bewältigen, das zeigen wir hier. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte. Fünfmal pro Woche gibt es hier Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert.