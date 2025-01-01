Eiffel in Love
Eiffel in Love
Ein romantisches Drama mit Emma Mackey: Der Ingenieur Gustave Eiffel trifft seine ehemalige Liebe Adrienne wieder und wird von ihr zu einem neuen Bauprojekt inspiriert. Die beiden beginnen eine Affäre, doch als Adriennes Ehemann das herausfindet, versucht er Eiffels Bauvorhaben zu sabotieren. Der Ingenieur muss sich entscheiden, ob er für seinen beruflichen Traum oder für die Liebe kämpfen will.
Genre:Historisches Drama
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH