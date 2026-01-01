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Ein Auftragsmord eskaliert | True Crime Doku

50 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland50 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland
Ein Auftragsmord eskaliert | True Crime Doku

Ein Auftragsmord eskaliert | True Crime Doku

Im Jahr 1988 wird der NYPD-Beamte Edward Byrne ermordet. Es ist ein Auftragsmord, der eine ganze Nachbarschaft in Chaos versetzt. Kurz darauf starten die Ermittlungen gegen die Drogenbosse Howard „Pappy“ Mason und Lorenzo „Fat Cat“ Nichols. Das FBI setzt sogar die Leben ihrer eigenen Ermittler aufs Spiel, um die brutalen Drogenbanden zu stoppen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.

Genre:
Krimi
Altersfreigabe:
16