Ein dickes Geschäft! | Ice Pilots
In dieser Folge von Ice Pilots reagiert Buffalo Airways auf einen Notruf. Außerdem führt ein Stromausfall zum Ausfall der gesamten Telefone. Die vierte Folge der Ice Pilots aus dem Norden Kanadas auf Deutsch. Hier seht ihr Folge 4. der 1. Staffel Ice Pilots. ICE PILOTS ist eine 13-teilige Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.