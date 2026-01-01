Ein Fall für den Fuchs - Das Amulett der Inkas
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Ein Fall für den Fuchs - Das Amulett der Inkas
Der Archäologe Dr. Omari hat in seinem Heimatland Ausgrabungen vorgenommen. Zurück in Deutschland entdeckt er in einer Mumie ein goldenes Amulett. Doch der Konsul seines Landes, dem er den Schatz zu treuen Händen überreicht, unterschlägt den Fund und behauptet, niemals ein Amulett von Omari bekommen zu haben. Omari soll als Dieb und Verbrecher hingestellt werden, er verliert seinen Job, ihm drohen die Abschiebung und ein Prozess. Ein neuer Fall für den Fuchs & sein Team ...
Genre:Comedy, Krimi, Mini-Serie
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1