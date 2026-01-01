Ein Fall für den Fuchs: Das Spiel ist aus
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Ein Fall für den Fuchs: Das Spiel ist aus
Beim Raub eines Gemäldes werden Max und sein Team fast auf frischer Tat ertappt. Sie wissen nicht, dass die Kommissare Breuer und Schander diesmal von einer Versicherungsagentin unterstützt werden. Die ist ebenfalls Diebin und will sich das Gemälde selbst unter den Nagel reißen, aber vor allem ist sie Max' Verflossene, die er wegen Andrea vor vielen Jahren sitzen ließ ...
Genre:Comedy, Krimi, Mini-Serie
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1