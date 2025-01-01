Ein Fall für den Fuchs - Göttergatte und Ganove
93 Min.Ab 12
Max Kerner hat Stil und Charme, ist glücklich verheiratet mit der engagierten Journalistin Andrea, hat zwei Kinder die ihn brauchen und arbeitet tagsüber ohne Stress in seinem Antiquariat. Noch vor fünf Jahren war er ein "Dieb", ein Gentleman-Ganove mit dem Spitznamen "das Schlitzohr". Inzwischen ist "das Schlitzohr" eine Legende, doch als sein ehemaliger Teamgefährte René in Schwierigkeiten steckt ist klar, dass sie nochmals einen Coup durchführen - ihren letzten.
