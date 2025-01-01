Ein Fall für den Fuchs - Im Wein liegt die Wahrheit
Ein Fall für den Fuchs - Im Wein liegt die Wahrheit
Sandra wird gesucht und muss Deutschland wieder verlassen. Doch daraus wird nichts, denn auf dem Weg zum Flughafen erreicht sie ein verzweifelter Anruf Ihrer Tante: Ihr Cousin Armin hat sich mit einem ökologischen Weingut über beide Ohren verschuldet und sieht er nur einen Ausweg. Max Ehefrau Andrea kann ihn mit viel Glück vom Selbstmord abbringen - und so gibt es einen neuen Fall für den Fuchs und sein Team. Ehrensache, sie wollen Sandras Cousin helfen.
