Ein Fall für den Fuchs - Im Wein liegt die Wahrheit

90 Min.Ab 12
Sandra wird gesucht und muss Deutschland wieder verlassen. Doch daraus wird nichts, denn auf dem Weg zum Flughafen erreicht sie ein verzweifelter Anruf Ihrer Tante: Ihr Cousin Armin hat sich mit einem ökologischen Weingut über beide Ohren verschuldet und sieht er nur einen Ausweg. Max Ehefrau Andrea kann ihn mit viel Glück vom Selbstmord abbringen - und so gibt es einen neuen Fall für den Fuchs und sein Team. Ehrensache, sie wollen Sandras Cousin helfen.

Genre:
Comedy, Krimi, Mini-Serie
Produktion:
DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sat.1