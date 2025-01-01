Ein Familienschreck kommt selten allein
91 Min.Ab 6
Ein Familienschreck kommt selten allein
Christoph, Simone und ihre vier Kinder sind auf Wohnungssuche. Da kommt die Nachricht wie gerufen, dass ihnen der verstorbene Onkel Willy ein altes Haus hinterlassen hat. Das Erbe kommt allerdings mit gewissen Bedingungen: der verwilderte und heruntergekommene Rosengarten am Haus soll innerhalb eines Monats in eine Oase verwandelt werden. Und zwei Hausangestellte sollen übernommen werden.
Genre:Comedy
6
