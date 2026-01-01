Ein ganzer Kerl für Mama
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Ein ganzer Kerl für Mama
Es scheint so, als sei der ganze Urlaub gelaufen: Das Ferienhaus ist abgebrannt, und der Mitbewohner des letzten noch freien Domizils ist Paul Wackernagel, ein Autor chauvinistischer Ratgeberbücher für leidende Männer. Die zweifach geschiedene allein erziehende Mutter Tanja Bergmann ist genervt und gerät mit Paul ständig aneinander. Die beiden machen sich das Leben gegenseitig zur Hölle. Schade, finden die Kinder, denn ihrer Meinung nach gäben die beiden ein Traumpaar ab ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1