Ein Goldfisch an der Leine
116 Min.Ab 12
Roger Willoughby ist Experte in Sachen Angelsport. Der passionierte Sportartikelverkäufer ist sogar Verfasser der Anglerbibel. Doch es gibt einen Haken: Er war noch nie selbst fischen. Sein Chef und seine Verehrerin Abigail drängen ihn dazu, bei einem Anglerwettbewerb mitzumachen. Widerwillig sagt er zu, obwohl er von der Praxis keine Ahnung hat. Jetzt ist Improvisationstalent gefragt. Wird der Schwindler mit Hilfe von glücklichen Fügungen des Schicksals den Titel einholen?
Genre:Comedy
Produktion:US, 1963
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH