Ein Hosianna für zwei Halunken
94 Min.Ab 12
Trinità und Sartana begehen zusammen einen Bankraub. Sie sind seit langem miteinander befreundet und versuchen sich gegenseitig übers Ohr zu hauen, was regelmäßig damit endet, dass ihre Beute verschwindet oder von jemandem anderen eingestrichen wird. Diesmal suchen sie im kleinen Ort Quintana Zuflucht. Dort müssen sie sich bald mit dem unangenehmen Barton auseinandersetzen
Genre:Western, Comedy
Altersfreigabe:
12
