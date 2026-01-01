Ein Hund namens Duke
Ein Hund namens Duke
Der treue Border Collie Duke und sein Besitzer sind unzertrennlich. Doch als dessen Lebensumstände immer schwieriger werden und er schließlich ohne Zuhause dasteht, trifft er eine schwere Entscheidung: Zum Wohl seines kranken Hundes bringt er Duke in ein Tierheim. Dort kümmern sich die Mitarbeiter liebevoll um den Vierbeiner und päppeln ihn wieder auf. Schnell wird klar, dass Duke jemanden schmerzlich vermisst. Entschlossen machen sich die Tierfreunde auf die Suche nach seinem Besitzer. Eine bewegende Geschichte über Loyalität, Freundschaft und die Hoffnung auf einen Neuanfang. Basierend auf einer wahren Begebenheit erzählt „Ein Hund namens Duke“ von der besonderen Verbindung zwischen Mensch und Tier und davon, dass wahre Freundschaft selbst die schwersten Hindernisse überwinden kann.