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Ein Hund namens Duke

Ein Hund namens Duke

89 Min.Ab 0
Moviedome Family89 Min.Ab 0
Moviedome Family

Ein Hund namens Duke

Der treue Border Collie Duke und sein Besitzer sind unzertrennlich. Doch als dessen Lebensumstände immer schwieriger werden und er schließlich ohne Zuhause dasteht, trifft er eine schwere Entscheidung: Zum Wohl seines kranken Hundes bringt er Duke in ein Tierheim. Dort kümmern sich die Mitarbeiter liebevoll um den Vierbeiner und päppeln ihn wieder auf. Schnell wird klar, dass Duke jemanden schmerzlich vermisst. Entschlossen machen sich die Tierfreunde auf die Suche nach seinem Besitzer. Eine bewegende Geschichte über Loyalität, Freundschaft und die Hoffnung auf einen Neuanfang. Basierend auf einer wahren Begebenheit erzählt „Ein Hund namens Duke“ von der besonderen Verbindung zwischen Mensch und Tier und davon, dass wahre Freundschaft selbst die schwersten Hindernisse überwinden kann.

Genre:
Comedy, Drama, Familie
Produktion:
CA, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH