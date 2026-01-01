Ein Hund, zwei Koffer und die ganz große Liebe
93 Min.Ab 0
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Ein Hund, zwei Koffer und die ganz große Liebe
Die quirlige Dekorateurin Isabelle ist auf der Heimreise von Mallorca, als sie auf dem Flughafen dank ihres Mischlingshundes Paul mit dem attraktiven Geschäftsmann Daniel zusammenstößt. Sie kann dem "arroganten Yuppie-Schnösel" überhaupt nichts abgewinnen - und zu allem Überfluss vertauschen die beiden auch noch ihre Koffer. Damit nimmt das (Gefühls-) Chaos seinen Lauf ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1