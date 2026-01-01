Ein kaltblütiger Auftragsmord | True Crime Doku
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Ein kaltblütiger Auftragsmord | True Crime Doku
In dieser True Crime Doku zeigen wir die verstörende Geschichte von Jennifer Pan, die für schuldig befunden wurde, einen Einbruch zu inszenieren, mit der Absicht, ihre Eltern zu töten. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71