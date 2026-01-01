Ein Killer zum Verlieben | True Crime Doku
Ein Killer zum Verlieben | True Crime Doku
1995 wurde in Los Angeles, Kalifornien, eine dreifache Mutter getötet und ihre Leiche verbrannt. Wochen später wurden zwei weitere junge Frauen in Mississippi und Florida ermordet. Die Ermittler kamen einem charismatischen Mann namens Glen Rogers auf die Spur, der es gezielt auf unschuldige und verletzliche Frauen abgesehen hatte Bekannt als "The Cross-Country Killer" oder The Casanova Killer“ wandte er immer dieselbe perfide Taktik an: Zunächst gab er sich charmant und großzügig, um das Vertrauen seiner späteren Opfer zu gewinnen. Doch dann tötete er sie mit unglaublicher Skrupellosigkeit und Brutalität. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.