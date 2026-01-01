Ein Kuss für die Brautjungfer
Ein Kuss für die Brautjungfer
Scarlett Bailey steht an einem Wendepunkt: Als erfolgreiche Food‑Influencerin und talentierte Konditorin erhält sie die einmalige Chance auf einen Traumjob in einem der besten Restaurants New Yorks. Doch bevor sie endgültig durchstarten kann, führt sie die Hochzeit ihrer Schwester zurück in ihre beschauliche Heimatstadt. Dort trifft Scarlett ausgerechnet auf Liam, ihre erste große Liebe – und den Mann, dem sie einst das Herz gebrochen hat. Er betreibt heute das Bed & Breakfast, das früher Scarletts Eltern gehörte und nun als Hochzeitslocation dienen soll. Zwischen Kuchenkreationen, Hochzeitsstress und gemeinsamen Erinnerungen kommen sich die beiden wieder näher. Alte Konflikte brechen auf, längst vergessene Gefühle erwachen neu. Je näher der große Tag rückt, desto schwerer fällt Scarlett die Entscheidung zwischen Karriere und Heimat, zwischen ehrgeizigen Zukunftsplänen und der Liebe, die sie nie ganz losgelassen hat.