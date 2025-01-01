Ein Leben an der Front: Die Bundeswehr in Afghanistan
Ein Leben an der Front: Die Bundeswehr in Afghanistan
Seit 2002 ist die Deutsche Bundeswehr im Kampfeinsatz am Hindukusch stationiert. Zunächst als Teil der internationalen Operation "Enduring Freedom", die die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus zum Ziel hatte - seit 2014 als Teil des sogenannten "Resolute Support". Demnächst aber sollen alle ausländischen Kräfte Afghanistan verlassen und das Land den örtlichen Truppen und Sicherheitsbehörden übergeben werden. Focus TV hat die Mission der Bundeswehr über die Jahre hinweg begleitet und die Truppe regelmäßig im Einsatz vor Ort besucht. Von der Missions-Vorbereitung zu Hause in Deutschland, über erste Patrouillen durch neues und unbekanntes Terrain bis hin zur Zusammenarbeit mit lokalen Kräften und Hilfsorganisationen - die Reporter waren immer hautnah dabei. Die Focus TV Reportage über die Chronologie eines Auslandseinsatzes, der nun endet und doch noch lange nachhallen wird.