Ein Leben für die Fremdenlegion: Im harten Ausbildungscamp der Elite-Söldner
Der Mythos Fremdenlegion, er zieht noch immer: Mehr als 8000 Kandidaten aus aller Welt bemühen sich jedes Jahr um Eintritt in die französische Elite-Söldner-Truppe. Nach einem strengen Auswahlverfahren bleibt einer von sieben Kandidaten übrig. Zuvor aber muss er die viermonatige Grundausbildung überstehen und sich komplett von seinem bisherigen Leben verabschieden: Neue Legionäre wählen einen neuen Namen, dürfen während der ersten Dienstjahre weder heiraten noch ein Bankkonto eröffnen. Zwischen 20 und 25 Deutsche unterwerfen sich jährlich diesen Bedingungen und lassen sich im Zeichen der Trikolore zu Elitesoldaten schmieden. Die FocusTV-Reportage begleitet 2006 die Ausbildung – in der französischen Provinz ebenso wie im Dschungel-Camp oder in der Wüste.