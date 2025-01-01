Ein Leben wie Reinhold Messner | Selbstversorgerhof Doku
53 Min.Ab 12
Ein Leben wie Reinhold Messner | Selbstversorgerhof Doku
Südtirol Blühende Almwiesen, endlose Obstplantagen, romantische Dörfer - so kennen und schätzen Touristen Südtirol. Doch der landschaftliche Traum ist hart erarbeitet. Einige Bauern haben ihre Nischen gefunden und es geschafft, die einst arme Gegend in eine der reichsten Regionen Europas zu verwandeln. Jeder auf seine Art: die Bergbauernfamilie im Nationalpark Stilfser Joch, der Bergsteiger Reinhold Messner auf seinem Selbstversorgerhof, die Erdbeerbauern im Martelltal, die Weinbauern am Kalterer See und viele andere.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
