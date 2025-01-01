Ein Mann zum Verlieben
73 Min.Ab 12
Ein Mann zum Verlieben
Für Abel bricht eine Welt zusammen, als Marianne ihn verlässt - schwanger, und zwar ausgerechnet von seinem besten Freund Paul. Jahre später, nach Pauls Tod, begegnen sie sich auf der Beerdigung wieder. Unerwartet flammt ihre Liebe erneut auf, doch ihre Beziehung wird schon bald auf die Probe gestellt: Mariannes Teenager-Sohn will Abel loswerden, während Pauls Schwester Ève alles daran setzt, ihn für sich zu gewinnen.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:FR, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH