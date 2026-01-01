Ein Millionär zum Frühstück
94 Min.Ab 12
Ein Millionär zum Frühstück
Stella hat jede Menge Pech: Ihr Noch-Freund Jimmy gibt ihr Geld im Spielsalon aus, ihr Bankberater vernichtet ihre Kreditkarte und ihr Vermieter setzt sie vor die Tür. In diesem Scherbenhaufen wird Stella engagiert - und zwar, um auf einem Kreuzfahrtschiff aus einer riesigen Geburtstagstorte für den Jungunternehmer Nicholas zu steigen. Die Überraschung gelingt in jeder Hinsicht ...
Genre:Drama, Tragikomödie
Produktion:DE, 2002
12
