Ein Millionär zum Frühstück

94 Min.Ab 12
Stella hat jede Menge Pech: Ihr Noch-Freund Jimmy gibt ihr Geld im Spielsalon aus, ihr Bankberater vernichtet ihre Kreditkarte und ihr Vermieter setzt sie vor die Tür. In diesem Scherbenhaufen wird Stella engagiert - und zwar, um auf einem Kreuzfahrtschiff aus einer riesigen Geburtstagstorte für den Jungunternehmer Nicholas zu steigen. Die Überraschung gelingt in jeder Hinsicht ...

Genre:
Drama, Tragikomödie
Produktion:
DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sat.1