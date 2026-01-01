Ein Pastor zum Verlieben
Casey ist 30, Pastorin und immer noch Single. Ihr Leben könnte so einfach sein, wären da nicht die Gemeindemitglieder, die sich ständig in ihr Privatleben einmischen wollen und Spendengelder klauen. Und dann ist da auch noch Hauptpastor David, der irgendwie doch mehr sein könnte als ihr bester Freund. Als David sein Amt niederlegt, ist Casey auf einmal Hauptpastorin. Doch ist das wirklich Gottes Ruf? Und wie erklärt sie David, dass sie sich plötzlich in ihn verliebt hat?
Produktion:CA, 2012
