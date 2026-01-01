Ein perfektes Weihnachtsmatch
Ein perfektes Weihnachtsmatch
Miranda und Paul sind Geschäftskonkurrenten und pflegen eine gegenseitige Abneigung. Beide arbeiten an einer App, die das perfekte Geschenk für jemanden vorschlagen soll. Allerdings mir komplett unterschiedlichen Ansätzen. Miranda möchte kleine lokale Läden unterstützen, Paul arbeitet hingegen mit großen Ladenketten zusammen. Auf einem weihnachtlichen Kostümball treffen die beiden aufeinander und verbringen einen romantischen Abend, ohne die Identität des jeweils anderen zu kennen. Während sie ihren anonymen Flirt online fortsetzen, fusionieren ihre Unternehmen und zwingen die beiden zu einer ungewollten Zusammenarbeit. Mit ihren scheinbar unüberbrückbaren Ansichten, geraten sie schnell aneinander, unwissend, dass sie sich privat nette Nachrichten schreiben. Gespannt verabreden sie sich zu einem ersten richtigen Date …